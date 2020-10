Milan, rosso da record in bilancio: perdita da 195 milioni (Di venerdì 9 ottobre 2020) MilanO - Il Milan chiude il bilancio al 30 giugno 2020 con una perdita record di circa 195 milioni di euro . Lo ha annunciato il club in una nota. Il Cda rossonero, riunitosi oggi, ha approvato i ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020)O - Ilchiude ilal 30 giugno 2020 con unadi circa 195di euro . Lo ha annunciato il club in una nota. Il Cdanero, riunitosi oggi, ha approvato i ...

