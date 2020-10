Milan | che Brahim Diaz | doppietta con la Spagna U21

(Di venerdì 9 ottobre 2020)ha segnato unacon laU21 entrando dalla panchina Grande prestazione di, il giocatore spagnolo arrivato alin prestito secco dal Real Madrid la scorsa estate. Convocato dall’Under 21 spagnola, il giocatore questa sera è partito a sorpresa dalla panchina nella sfida contro le isole Far Oer (qualificazioni Europei di categoria). Da subentrato nella ripresa sul risultato di 0 a 0, il talento rossonero ha saputo subito mettersi in mostra con unache ha regalato la vittoria alla Nazionale iberica. Sicuramente un bel segnale sia in prospettiva Nazionale che in prospettiva. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : #Milan, domani primo allenamento settimanale, verso il derby. Buone notizie per #Romagnoli che sarà in gruppo (con… - giucruciani : Perché si gioca Milan-Spezia? Ibra e Duarte positivi. Dov’è la ASL? Che intervenga subito il funzionario!!! #JuventusNapoli - AntoVitiello : Il #Milan ai gironi di #EuropaLeague, ma che partita! Pazzesca la serie infinita di rigori, mai visto. Però grande… - JoseCarlosRRuiz : RT @CGCuba_Milano: #8ottubre @CGCuba_Milano inaugurato il salone Ernesto Che Guevara, con la presenza di una rappresentanza di cubani resid… - lucailenia04 : @DrinhoAle Allora ci ha fatto godere e nessuno lo@discute però se tua moglie per 20 è stata perfetta e al 21 esimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan che

Tuttosport

In 1498 the Duke of Milan attempted to enlist the Marquis of Mantua as a man ... In questo tempo il Duca Valentino, che era prigione in Spagna, sendosi fuggito dalla rocha di Medina del Campo, ...il talento rossonero ha saputo subito mettersi in mostra con una doppietta che ha regalato la vittoria alla Nazionale iberica. Sicuramente un bel segnale sia in prospettiva Nazionale che in ...