Luis Suarez | “Ho pianto per come mi ha cacciato il Barcellona”

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “Siamo adulti, ma dopo sei anni di Barcellona c’erano altri modi per dirmi che il club riteneva che dovevo cambiare aria. Non sono state corrette le forme di comunicazione che hanno scelto e per questo anche Messi si è infastidito, lui sa quello che abbiamo sofferto in quel momento e non mi ha sorpreso il suo sostegno pubblico nei miei confronti. Lo conosco bene e so che dolore provava per i metodi scelti per dirmi di andar via”. Lo ha dettoal termine di Uruguay-Cile, sfida delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022 in cui il Pistolero ha siglato un rigore. L’attaccante ora all’Atletico Madrid ci è rimasto molto male perè stato fatto fuori dal Barcellona: “Sono stati giorni complicati finché non è arrivato il debutto. Ho ...