Juventus | senti McKennie | “Sono affascinato dall’idea di allenarmi con Pirlo”

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il centrocampista statunitense Westonè stato uno dei colpi di Paratici della scorsa sessione di mercato. Il 22enne era ricercato in Premier League da diversi club, ma lasi è mossa velocemente e ha conquistato il prestito del talento americano fino al prossimo giugno. L’ex Schalke ha rilasciato una lunga intervista a ESPN, nella quale si è descritto e non ha nascosto il suo piacere di essere allenato da mister Pirlo. Di seguito uno spezzone delle sue parole: “Il mio sogno era andare in Premier ma quando lami ha chiamato ho pensato subito ai giocatori e all’allenatore che c’erano e l’idea mi ha subito intrigato. Un club che vince è una grande sfida, ci sono i migliori al mondo ed è perfetto per i miei obiettivi. Voglio vincere e fare la storia ...