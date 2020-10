John Lennon avrebbe compiuto 80 anni, per celebrare l'artista esce 'Gimme some truth' (Di venerdì 9 ottobre 2020) John Lennon avrebbe compiuto oggi 80 anni. Per celebrare l artista leggendario e iconico esce il cofanetto intitolato "Gimme some truth. The Ultimate Mixes ". La raccolta contiene 36 brani su doppio ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 9 ottobre 2020)oggi 80. Perleggendario e iconicoil cofanetto intitolato ". The Ultimate Mixes ". La raccolta contiene 36 brani su doppio ...

