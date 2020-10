Inter, Nainggolan, Gagliardini e Radu positivi al Coronavirus (Di venerdì 9 ottobre 2020) positivi Inter – Nuovi casi di Covid-19 nella rosa dell’Inter. Dopo Bastoni e Skriniar, anche Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini e Ionut Radu sono risultati positivi all’ultimo ciclo di tamponi. A darne comunicazione è stato il club nerazzurro per mezzo del sito ufficiale. “FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ... Leggi su giornal (Di venerdì 9 ottobre 2020)– Nuovi casi di Covid-19 nella rosa dell’. Dopo Bastoni e Skriniar, anche Radja, Robertoe Ionutsono risultatiall’ultimo ciclo di tamponi. A darne comunicazione è stato il club nerazzurro per mezzo del sito ufficiale. “FCnazionale comunica che Robertoe Radjasono risultatial Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto latà di Ionutdopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ...

