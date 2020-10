Epic Games Store | i giochi della settimana | c’è ABZU

setteBIT : Apple vince 1 premio Engineering Emmy x il suo codec video ProRes. Premiazione in streaming alle 1me ore della nott… - Eurogamer_it : #Abzu è il nuovo gioco gratuito offerto da Epic Games Store. - fortniteitleak : ??ECCO I COSMETICI DELLA FNCS. SINTONIZZATI SULLA TRASMISSIONE FNCS SU TWITCH QUESTO FINE SETTIMANA A PARTIRE DA SAB… - italia_esports : RT @CSItaliaASD: Disponibili #gratis due nuovi #titoli su #EpicGamesStore! Scoprili su: - CSItaliaASD : Disponibili #gratis due nuovi #titoli su #EpicGamesStore! Scoprili su: -

Ultime Notizie dalla rete : Epic Games

Epic Games, i giochi della settimana sono appena stati pubblicati. Ecco i titoli e come scaricarli dallo store e averli per sempre in libreria ...Vediamo il trailer di lancio di The Survivalists, titolo annunciato anche come Game Ready su GeForce Now, il servizio di Nvidia che si fa sempre più ampio.. The Survivalists è disponibile da oggi e ...