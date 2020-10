Djokovic-Tsitsipas in tv oggi | orario | canale e diretta streaming semifinale Roland Garros 2020

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Novaktrova Stefanosnelladel. Il serbo ha sconfitto in rimonta Carreno Busta, mentre il greco ai quarti ha battuto in tre agevoli set il russo Rublev. Il match è in programma, venerdì 9 ottobre, non prima delle ore 17:00 (dopo Nadal-Schwartzman). Latelevisiva verrà offerta da Eurosport (210 o 211 di Sky, DAZN), con livedisponibile su Eurosport Player e Sky Go. Sportface.it garantirà unatestuale, con aggiornamenti e approfondimenti post-match con gli highlights.