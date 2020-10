Diceva 'non ce n'è coviddi' ma Angela Chianello ci ripensa: 'Il covid c'è, usiamo la mascherina' (Di venerdì 9 ottobre 2020) Almeno lei ha capito l'errore e ha fatto pubblicamente marcia indietro mentre no-mask e negazionisti continuano ad ammorbare l'Italia: diventata fenomeno del web grazie al tormentone "non ce n'è ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 ottobre 2020) Almeno lei ha capito l'errore e ha fatto pubblicamente marcia indietro mentre no-mask e negazionisti continuano ad ammorbare l'Italia: diventata fenomeno del web grazie al tormentone "non ce n'; ...

fanpage : Lopalco: “All’inizio si diceva di non mettere le mascherine solo perché non ce ne erano” #9ottobre - HuffPostItalia : Quando Trump diceva: 'Metto la mascherina quando serve, non come Biden che ce l'ha sempre' - EmiEmi58580073 : RT @LeoBollino: La signora di Mondello che diceva 'Non c'è ne Covviddi' è positiva al Covid-19.?? #Karma - kiara86769608 : RT @LeoBollino: La signora di Mondello che diceva 'Non c'è ne Covviddi' è positiva al Covid-19.?? #Karma - monclap_ : @03_03_A La mia mamma lo diceva di non parlare con gli sconosciuti online???? -

Ultime Notizie dalla rete : Diceva non Lopalco: “Prima si diceva 'No' alle mascherine perché non c'erano…” Imola Oggi La Francia vuole raddoppiare la tassa sulle auto più inquinanti: si potrebbe arrivare a 50 mila euro di «malus» nel 2022

Le tasse sulle auto a benzina molto potenti e inquinanti potrebbero raddoppiare in Francia, secondo il progetto di legge finanziaria allo studio del ministero dell’Economia ...

'A67 è puro rap antimafia

Vengono da Scampia, hanno a cuore il loro quartiere e la loro realtà, e, con il video di "I colori" lo hanno dimostrato per l'ennesima volta.

Le tasse sulle auto a benzina molto potenti e inquinanti potrebbero raddoppiare in Francia, secondo il progetto di legge finanziaria allo studio del ministero dell’Economia ...Vengono da Scampia, hanno a cuore il loro quartiere e la loro realtà, e, con il video di "I colori" lo hanno dimostrato per l'ennesima volta.