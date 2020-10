Covid, 5.372 contagi e 28 morti: il bollettino (Di venerdì 9 ottobre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 9 ottobre: morti, contagi, guariti Continua a crescere il numero dei nuovi casi di Covid 19: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 5.372 nelle ultime ventiquattro ore, a fronte del +4.580 registrato ieri: il totale sale così a 343.770. Nuovo record del numero dei tamponi effettuati: 129.471. Le vittime di oggi sono 28, contro le 22 di ieri. È di 70.110 persone attualmente positive (+4.158), 36.111 morti (+28), 237.549 guariti (+1.186), per un totale di 343.770 casi (+5.372), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. In crescita anche la pressione sulle ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 9 ottobre:, guariti Continua a crescere il numero dei nuovi casi di19: secondo ilquotidiano del ministero della Salute, sono stati 5.372 nelle ultime ventiquattro ore, a fronte del +4.580 registrato ieri: il totale sale così a 343.770. Nuovo record del numero dei tamponi effettuati: 129.471. Le vittime di oggi sono 28, contro le 22 di ieri. È di 70.110 persone attualmente positive (+4.158), 36.111(+28), 237.549 guariti (+1.186), per un totale di 343.770 casi (+5.372), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. In crescita anche la pressione sulle ...

Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372 (ieri erano stati 4.458), con 28 morti. Lo si apprende dai dati del Ministero della ...

