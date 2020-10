Calcio | De Luca contro Agnelli | Da lui parole penose | ringrazi perché non gli abbiamo contagiato Ronaldo…

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Vincenzo Deentra a gamba tesa nella polemica sportiva della settimana. Il governatore della Campania, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio, prende posizione in maniera netta sul grande polverone generato dalla mancata disputa della partita tra Juventus e Napoli in seguito alla scelta della Asl di non consentire agli azzurri di partire per Torino. Nel mirino di Dec’è principalmente il presidente della Juventus, Andrea, le cui dichiarazioni sono definite “e imbarazzanti” dal governatore. “Le Asl NAPOLI 1 e 2 hanno fatto esattamente quello che prevede la legge mettendo in isolamento domiciliare i contatti stretti dei positivi per fare i tamponi. La Juventus dice di essere andata allo stadio per rispettare un protocollo, ma il ...