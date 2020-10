Benevento, arrivano i complimenti da parte di Fabio Capello (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una frase breve ma significativa, soprattutto perché a pronunciarla è Fabio Capello, non certamente l’ultimo arrivato. Tecnico capace di vincere ovunque abbia allenato, Capello regala una lunga intervista al Corriere dello Sport, durante la quale si lascia andare a parole di elogio nei confronti del Benevento di Filippo Inzaghi. I sei punti ottenuti nelle prime tre giornate di campionato hanno fatto balzare i giallorossi agli onori delle cronache e anche “Don Fabio” è parso apprezzare il lavoro svolto da SuperPippo e dallo staff tecnico. “Mi è piaciuto il Benevento: calcio di velocità, dinamismo, aiuto“, è il pensiero espresso sulle colonne del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una frase breve ma significativa, soprattutto perché a pronunciarla è, non certamente l’ultimo arrivato. Tecnico capace di vincere ovunque abbia allenato,regala una lunga intervista al Corriere dello Sport, durante la quale si lascia andare a parole di elogio nei confronti deldi Filippo Inzaghi. I sei punti ottenuti nelle prime tre giornate di campionato hanno fatto balzare i giallorossi agli onori delle cronache e anche “Don” è parso apprezzare il lavoro svolto da SuperPippo e dallo staff tecnico. “Mi è piaciuto il: calcio di velocità, dinamismo, aiuto“, è il pensiero espresso sulle colonne del ...

TUTTOB1 : UFFICIALE - Pescara: dal Benevento arrivano Antei e Vokic - SCalciomercato : ?? Triplo colpo dalla A per il #Pescara ????, arrivano dal Benevento Dejan #Vokic ???? e Luca #Antei ???? in prestito, me… - GiorgioFreschi : ?????? | Nelle altre due sfide del pomeriggio arrivano due vittorie di misura per #Benevento e #Parma: le Streghe ste… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Benevento Bologna streaming, dove vederla in diretta: Benevento Bologna streaming – Il… - facciologianlu : @cesarano_ciro @sampdoria @SerieA Arrivano due più forti...fazio e silva.... Le 3 pere le abbiamo prese con colley anche con il benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento arrivano Benevento, arrivano i complimenti da parte di Fabio Capello anteprima24.it Benevento, anziano morto trovato davanti all’ospedale: la badante a processo

A processo la badante accusata di aver lasciato un anziano 85enne morto davanti all’Ospedale Rummo di Benevento il 15 febbraio scorso ...

Coronavirus, 20 nuovi positivi nel Beneventano. A Montesarchio chiuse le sedi Asl e Poste

Aumentano ancora i positivi al Coronavirus in provincia di Benevento. Sono 20 i contagiati Covid19 nelle ultime 24 ore, per un totale di 197 positivi attivi, secondo i dati Asl. A Montesarchio ha chiu ...

A processo la badante accusata di aver lasciato un anziano 85enne morto davanti all’Ospedale Rummo di Benevento il 15 febbraio scorso ...Aumentano ancora i positivi al Coronavirus in provincia di Benevento. Sono 20 i contagiati Covid19 nelle ultime 24 ore, per un totale di 197 positivi attivi, secondo i dati Asl. A Montesarchio ha chiu ...