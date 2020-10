Appuntamenti e scadenze del 9 ottobre 2020 (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 28/09/2020Appuntamenti: Milano Design City 2020 – Progetto e innovazione, materia e prodotto di design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/2020) Martedì 29/09/2020Appuntamenti: 2a conferenza internazionale RD20 – Giappone – ENEA rappresenterà l’Italia al summit mondiale sulle rinnovabili in Giappone. L’evento è dedicato alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili e si svolgerà in modalità online (fino a venerdì 09/10/2020) Martedì 06/10/2020Appuntamenti: C20 Summit – G20 – Arabia Saudita 2020 – Il Vertice C20 è il più grande ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 28/09/: Milano Design City– Progetto e innovazione, materia e prodotto di design. Due settimane di attività, incontri ed eventi (fino a sabato 10/10/) Martedì 29/09/: 2a conferenza internazionale RD20 – Giappone – ENEA rappresenterà l’Italia al summit mondiale sulle rinnovabili in Giappone. L’evento è dedicato alle tecnologie per le fonti di energia rinnovabili e si svolgerà in modalità online (fino a venerdì 09/10/) Martedì 06/10/: C20 Summit – G20 – Arabia Saudita– Il Vertice C20 è il più grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamenti scadenze Appuntamenti e scadenze del 9 ottobre 2020 QuiFinanza Palermo, il comune chiede l’aiuto dei cittadini per rimuovere le discariche abusive in centro

Usare i cittadini per pulire la città. È quello che hanno pensato di fare al comune di Palermo, dove gli abitanti del centro storico sono ormai esausti di vivere in mezzo a cataste di rifiuti per le s ...

Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: rinnovo Dybala, appuntamento rinviato

La Juventus, chiuso il calciomercato, dovrà affrontare ora il rinnovo di Paulo Dybala: per ora l'appuntamento col suo agente è rinviato ...

