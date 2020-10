Airbus: in primi 9 mesi consegnati 341 aerei (-40%) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tolosa, 9 ott. (Adnkronos) - Nei primi nove mesi dell'anno Airbus ha consegnato 341 aerei, il 40% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto il colosso europeo in un comunicato. A settembre Airbus ha consegnato 57 aerei contro 71 nello stesso periodo dell'anno precedente. Il numero degli ordini netti si attesta a 300 contro 127 nello stesso periodo del 2019. Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tolosa, 9 ott. (Adnkronos) - Neinovedell'annoha consegnato 341, il 40% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto il colosso europeo in un comunicato. A settembreha consegnato 57contro 71 nello stesso periodo dell'anno precedente. Il numero degli ordini netti si attesta a 300 contro 127 nello stesso periodo del 2019.

TV7Benevento : Airbus: in primi 9 mesi consegnati 341 aerei (-40%)... - FlyEuropeTV : Tolosa, 6 ottobre 2020 - Airbus Corporate Jets si è aggiudicata i primi ordini per l'ACJ TwoTwenty per un totale di… - jolie98154206 : RT @MD80it: Airbus Corporate Jets si aggiudica i primi sei ordini per l’ACJ TwoTwenty - jolie98154206 : RT @italiavola: Airbus Corporate Jets si aggiudica i primi sei ordini per l’ACJ TwoTwenty - italiavola : Airbus Corporate Jets si aggiudica i primi sei ordini per l’ACJ TwoTwenty -

Ultime Notizie dalla rete : Airbus primi Airbus: in primi 9 mesi consegnati 341 aerei (-40%) Il Tempo Airbus: in primi 9 mesi consegnati 341 aerei (-40%)

Tolosa, 9 ott. (Adnkronos) - Nei primi nove mesi dell'anno Airbus ha consegnato 341 aerei, il 40% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto il colosso europeo in un ...

Leonardo: pronti i pannelli fotovoltaici per JUICE

Con la realizzazione dei pannelli fotovoltaici per JUICE, Leonardo non solo conferma, ma supera il proprio primato tecnologico raggiunto con la missione Rosetta e arriva a realizzare pannelli per una ...

Tolosa, 9 ott. (Adnkronos) - Nei primi nove mesi dell'anno Airbus ha consegnato 341 aerei, il 40% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto il colosso europeo in un ...Con la realizzazione dei pannelli fotovoltaici per JUICE, Leonardo non solo conferma, ma supera il proprio primato tecnologico raggiunto con la missione Rosetta e arriva a realizzare pannelli per una ...