Abuso di alcol | il rischio è la comparsa precoce di demenza

Oltre 131mila partecipanti in sette ricerche condotte tra UK, Francia, Svezia e Finlandia. Episodi di perdita di coscienza dovuti al consumo di alcol si associano ad un aumentato rischio di demenza ...

La pandemia cambia il volto anche all'abuso di droga e alcol

I dati presentati oggi dall'Osservatorio epidemiologico e dipendenze patologiche dell'Ausl di Bologna. Raimondo Pavarin: “Nel 2020 in particolare è diminuito l'uso della cocaina e questo conferma la r ...

