Volley, Superlega 2020/2021: Modena fa suo il posticipo in rimonta, Ravenna ko in quattro set (Di giovedì 8 ottobre 2020) Modena batte Ravenna nel posticipo della terza giornata di Superlega di Volley 2020/2021 in quattro set con il punteggio di 1-3 (26-24, 22-25, 20-25, 19-25) e conquista tre punti fondamentali in questo avvio di stagione del massimo campionato. La Consar era riuscita inaspettatamente a piazzare una rimonta da applausi nel primo parziale, poi si è pian piano sciolta come neve al sole contro un avversario di livello più alto. IL RACCONTO DEL MATCH – Nel primo set sono gli ospiti a condurre per larghi tratti e poco prima delle fasi finali del parziale hanno un vantaggio rassicurante di quattro punti. Questo, però, viene totalmente sprecato dagli ospiti, che non sfruttano il set point e fanno ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020)batteneldella terza giornata didiinset con il punteggio di 1-3 (26-24, 22-25, 20-25, 19-25) e conquista tre punti fondamentali in questo avvio di stagione del massimo campionato. La Consar era riuscita inaspettatamente a piazzare unada applausi nel primo parziale, poi si è pian piano sciolta come neve al sole contro un avversario di livello più alto. IL RACCONTO DEL MATCH – Nel primo set sono gli ospiti a condurre per larghi tratti e poco prima delle fasi finali del parziale hanno un vantaggio rassicurante dipunti. Questo, però, viene totalmente sprecato dagli ospiti, che non sfruttano il set point e fanno ...

