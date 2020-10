Trump rifiuta duello virtuale con Biden e ne chiede due veri, il 22 e il 29. L'avversario, in testa, ne accetta uno (Di giovedì 8 ottobre 2020) Non solo la mascherina strappata dal viso appena uscito dall'ospedale; ora Trump rifiuta di presentarsi al prossimo dibattito con Biden se sarà virtuale. Il confronto tv era previsto per il 15 ottobre. Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Non solo la mascherina strappata dal viso appena uscito dall'ospedale; oradi presentarsi al prossimo dibattito conse sarà. Il confronto tv era previsto per il 15 ottobre.

RaiNews : #USA2020 'il duello virtuale con #Biden per noi è inaccettabile' afferma #Trump. In un un video, il presidente Us… - potterwigham : RT @Corriere: Trump rifiuta il dibattito virtuale con Biden: «Non sono contagioso, non sprecherò il ... - Corriere : Trump rifiuta il dibattito virtuale con Biden: «Non sono contagioso, non sprecherò il ... - AnsaUSA2020 : Trump rifiuta il dibattito virtuale. - Mintauros1 : RT @GiovanniAgost20: Trump rifiuta dibattito virtuale: “Non spreco il mio tempo”. Mi sa che ne è venuto fuori più coglione di prima. -