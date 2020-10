Toniche le Borse europee

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. A fare da assist al sentimenti degli investitori contribuiscono i nuovi rafforzamenti di ieri a Wall Street dove si continua a sperare in nuovi stimoli all’economia americana. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,176. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,24%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,58%. Invariato lo spread, che si posiziona a +127 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,76%. Tra gli indici di Eurolandia guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,66%, piccoli passi in ...