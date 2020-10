Temptation Island 2020, lo strano epilogo del falò di confronto di Davide e Serena (Di giovedì 8 ottobre 2020) Davide Varriale e Serena Spena si sono presentati come una coppia in cui lui quasi sottometteva la compagna, impedendole di uscire con le amiche e costringendola a vestirsi in un determinato modo. In realtà nel percorso della coppia all’interno del villaggio di Temptation Island 2020 e soprattutto nel falò di confronto chiesto da lui e avvenuto nell’ultima puntata, i telespettatori hanno assistito a un curioso ribaltamento dei ruoli. Non solo infatti Serena si è molto goduta il soggiorno nel villaggio e ha flirtato con i single, ma ha anche ammesso di non aver pensato al fidanzato se non qualche volta, negli ultimi giorni. Ovviamente Davide ci è rimasto male ma ha accettato tutto chiedendo alla fidanzata se lo ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 ottobre 2020)Varriale eSpena si sono presentati come una coppia in cui lui quasi sottometteva la compagna, impedendole di uscire con le amiche e costringendola a vestirsi in un determinato modo. In realtà nel percorso della coppia all’interno del villaggio die soprattutto nel falò dichiesto da lui e avvenuto nell’ultima puntata, i telespettatori hanno assistito a un curioso ribaltamento dei ruoli. Non solo infattisi è molto goduta il soggiorno nel villaggio e ha flirtato con i single, ma ha anche ammesso di non aver pensato al fidanzato se non qualche volta, negli ultimi giorni. Ovviamenteci è rimasto male ma ha accettato tutto chiedendo alla fidanzata se lo ...

