Swiatek-Kenin in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Roland Garros 2020

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Igae Sofiasono le finaliste delfemminile, superiori in semirispettivamente a Nadia Podoroska e Petra Kvitova. Le due giovani atlete daranno vita a unaparticolarmente interessante, in quanto esponenti di stili tennistici differenti, i quali però trovano un punto d’incontro nell’essere godibili esteticamente. Il testa a testa andrà in scena sabato 10 ottobre, conda definire:televisiva su Eurosport (210 o 211 di Sky, DAZN) e livesulle piattaforme Eurosport Player e Sky Go. In alternativa, Sportface.it offrirà unatestuale e approfondimenti post-match.