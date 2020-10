Sollievo Napoli | anche il tampone di Lobotka è negativo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020)(ITALPRESS) – Zielinski ed Elmas restano gli unici due calciatori delad aver contratto il coronavirus. La società partenopea informa attraverso i suoi canali social che “l'ultimoin lavorazione di Stanislavè risultatoal Covid-19”.Da martedì il gruppo squadra e lo staff sono nel ritiro “bolla” per rispettare l'isolamento fiduciario imposto dall'Asl, dopo che sabato c'era stato l'ordine di non partire per Torino visti i contagi di Zielinski ed Elmas. Ieri mattina i nuovi tamponi, risultati tutti negativi, ma mancava all'appello ancora quello del centrocampista slovacco perchè non era stato ancora elaborato. Ora l'esito che fa tirare un sospiro di.Sempre ...