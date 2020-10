SNAI – MotoGP | tre moschettieri al Gp di FranciaQuartararo | Mir e Bagnaia favoriti a Le Mans

(Di giovedì 8 ottobre 2020) (Milano, 8 ottobre 2020) - Sull'iconico circuito della 24 Ore, un terzetto di piloti a 5,50. Valentino Rossi, a 7,50, a caccia di una vittoria dopo tre anni. Milano, 8 ottobre 2020 – In Francia i tresono di casa. Così la nona prova del Mondiale di, in programma domenica sul circuito di Le, vede Fabio Quartararo, Joan Mir e Pecconel ruolo di grandiper il successo finale. Secondo i betting analyst di, sono proprio i piloti di Yamaha Petronas, Suzuki e Ducati Pramac a partire davanti a tutti, a quota di 5,50. Due di loro, Mir e, hanno già trionfato sul circuito transalpino ma nelle categorie minori. Dietro di loro, in agguato, ci sono Valentino Rossi, Alex Rins e Maverick Viñales, tutti ...

