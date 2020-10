Serie B, quanti svincolati… tra gli allenatori (Di giovedì 8 ottobre 2020) tps titleallenatori SVINCOLATI/tps titleCalciomercato chiuso, è tempo di pensare alla stagione 2020-21. Anche le squadre di Serie B si concentrano sul campionato. Ma attenzione, perché in caso di problemi ci sono molti allenatori, attivi nella precedente stagione e attualmente svincolati, pronti ad intervenire e potenzialmente a cambiare il corso delle cose. Serie B, quanti svincolati… tra gli allenatori ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 ottobre 2020) tps titleSVINCOLATI/tps titleCalciomercato chiuso, è tempo di pensare alla stagione 2020-21. Anche le squadre diB si concentrano sul campionato. Ma attenzione, perché in caso di problemi ci sono molti, attivi nella precedente stagione e attualmente svincolati, pronti ad intervenire e potenzialmente a cambiare il corso delle cose.B,svincolati… tra gliITA Sport Press.

ItaSportPress : Serie B, quanti svincolati... tra gli allenatori - - __goodasgold : RT @Anchorayne: Ciò non toglie che tutti quanti si devono dare una svegliata perché il potenziale di questa serie non deve essere lasciato… - Anchorayne : Ciò non toglie che tutti quanti si devono dare una svegliata perché il potenziale di questa serie non deve essere l… - Trmtv : Calcio, Serie C. Potenza quanti rimpianti ! - SOSFanta : ?? Tutti gli infortunati e i tempi di recupero per l'asta, da #Gollini a #Musso ? -