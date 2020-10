Roma, spaccio a domicilio: in manette pusher 26enne pregiudicato (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un ventiseienne Romano è stato arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Il viavai di persone già note quali assuntori di stupefacenti nei pressi di una palazzina del quartiere La Rustica ha attirato l’attenzione delle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano che, una volta acquisiti sufficienti indizi, hanno deciso di perquisire l’abitazione del pusher, operaio in un’azienda di termoidraulica, rinvenendo oltre 50 grammi tra hashish e cocaina pura, 3 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e mannite (utilizzata quale sostanza da taglio), oltre a 2.000 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. Il giovane, pregiudicato per fatti analoghi, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un ventiseienneno è stato arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Il viavai di persone già note quali assuntori di stupefacenti nei pressi di una palazzina del quartiere La Rustica ha attirato l’attenzione delle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano che, una volta acquisiti sufficienti indizi, hanno deciso di perquisire l’abitazione del, operaio in un’azienda di termoidraulica, rinvenendo oltre 50 grammi tra hashish e cocaina pura, 3 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e mannite (utilizzata quale sostanza da taglio), oltre a 2.000 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. Il giovane,per fatti analoghi, è ...

Denunciato per spaccio di droga un ragazzo classe 1999. Operazione dei carabinieri di Narni Scalo nella giornata di mercoledì, insieme ai militari del Nucleo Carabinieri Cinofili di Roma. Dopo una ...

