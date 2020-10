Punto Ecommerce: lo shopping online accelera e crescono le opportunità (Di giovedì 8 ottobre 2020) Siamo nell’era del digitale, l’era in cui basta un semplice click per qualsiasi tipo di acquisto: oggi tutto è acquistabile online e Punto Ecommerce ne è testimone. Siamo nell’era del digitale, l’era in cui basta un semplice click per qualsiasi tipo di acquisto: che si tratti della spesa quotidiana al supermercato oppure di un accessorio ricercato di lusso, oggi tutto è acquistabile online. Senza ombra di dubbio si tratta di una grande rivoluzione nelle abitudini di acquisto degli italiani che si sta radicando sempre più nella routine quotidiana e Punto Ecommerce, magazine online che si occupa dei numeri e protagonisti degli e-commerce, ne è testimone. Cos’è Punto ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Siamo nell’era del digitale, l’era in cui basta un semplice click per qualsiasi tipo di acquisto: oggi tutto è acquistabilene è testimone. Siamo nell’era del digitale, l’era in cui basta un semplice click per qualsiasi tipo di acquisto: che si tratti della spesa quotidiana al supermercato oppure di un accessorio ricercato di lusso, oggi tutto è acquistabile. Senza ombra di dubbio si tratta di una grande rivoluzione nelle abitudini di acquisto degli italiani che si sta radicando sempre più nella routine quotidiana e, magazineche si occupa dei numeri e protagonisti degli e-commerce, ne è testimone. Cos’è...

ConsNetcomm : RT @lanerimar: #Jori di EcorNaturaSì invoca (in controtendenza) un ritorno al negozio come luogo di incontro tra le persone: il #negoziofis… - lanerimar : #Jori di EcorNaturaSì invoca (in controtendenza) un ritorno al negozio come luogo di incontro tra le persone: il… - PayXpert : Metodi di pagamento e-Commerce senza chargeback - luciapapagno : Iscriviti al #webinar 'Apri il mondo dell'#ecommerce al tuo punto vendita attraverso una gestione efficace degli… - PayXpert : Storia del settore dei pagamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Punto Ecommerce Punto Ecommerce: lo shopping online accelera e crescono le opportunità News Mondo Geodis-Accenture Interactive: le sfide dell'e-commerce

“Questo studio fa il punto sulle ambizioni e le preoccupazioni delle aziende europee e americane di fronte al rapido aumento dell'e-commerce – ha spiegato Marie-Christine Lombard, chief executive ...

SACE, Latini: “Mobilitati 30 miliardi. Puntare su export e Made in Italy”

(Teleborsa) – Il sostegno all’export ed al Made in Italy, attraverso il potenziamento delle infrastrutture, favorirà la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema Italia, ...

“Questo studio fa il punto sulle ambizioni e le preoccupazioni delle aziende europee e americane di fronte al rapido aumento dell'e-commerce – ha spiegato Marie-Christine Lombard, chief executive ...(Teleborsa) – Il sostegno all’export ed al Made in Italy, attraverso il potenziamento delle infrastrutture, favorirà la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema Italia, ...