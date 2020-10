Perde 32 chili per salvare il padre: preparate i fazzoletti, questa storia è… (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il papà è in dialisi ma lei non può donarle un rene perché è in sovrappeso: dimagrisce 32 chili in 16 mesi per salvare la vita al padre (e a se stessa). Il legame tra padre e figlia è qualcosa di prezioso e riesce a tirar fuori risorse inaspettate. Ne è una testimonianza quanto accaduto a Dawn Muhammad, pronta a tutto pur di salvare il padre Lucious Daniels. All’uomo, di 74 anni, era stata diagnosticata un’insufficienza renale al quarto stadio nell’agosto del 2016. Per sopravvivere non c’era altra possibilità se non quella di sottoporsi ad un trapianto al più presto possibile. Ovviamente in questi casi serve tempismo ma anche tanta fortuna, visto che bisogna trovare un donatore compatibile ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il papà è in dialisi ma lei non può donarle un rene perché è in sovrappeso: dimagrisce 32in 16 mesi perla vita al(e a se stessa). Il legame trae figlia è qualcosa di prezioso e riesce a tirar fuori risorse inaspettate. Ne è una testimonianza quanto accaduto a Dawn Muhammad, pronta a tutto pur diilLucious Daniels. All’uomo, di 74 anni, era stata diagnosticata un’insufficienza renale al quarto stadio nell’agosto del 2016. Per sopravvivere non c’era altra possibilità se non quella di sottoporsi ad un trapianto al più presto possibile. Ovviamente in questi casi serve tempismo ma anche tanta fortuna, visto che bisogna trovare un donatore compatibile ...

Alla fine, dall’ospedale è arrivata la notizia tanto attesa: dopo 32 chili persi in 16 mesi, la giovane è finalmente risultata idonea. “Ero al lavoro e ho ricevuto la telefonata che ...

Dieta adatta: quanti chili si possono perdere in un mese?

Per perdere i chili in eccesso e avere un fisico snello e tonico, bisogna seguire una dieta che sia adatta allo stile di vita di ognuno. Un regime alimentare deve essere completo in modo da soddisfare ...

