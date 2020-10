Non solo iPhone 12: l’invito Apple del 13 ottobre svela un nuovo prodotto (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il grande giorno di iPhone 12 è sempre più vicino. Dopo tutta una serie di indiscrezioni e voci di corridoio incontrollate, Apple ha infatti fissato il suo prossimo appuntamento in streaming, svelando a stampa, addetti ai lavori e semplici appassionati che il 13 ottobre sarà il momento della verità. E se è vero che il grande protagonista sarà il prossimo melafonino, assieme a tutte le sue varianti – di cui vi abbiamo parlato in modo approfondito in questo articolo dedicato -, allo stesso modo è assai probabile che il gigante di Cupertino metterà sul piatto nella stessa occasione altri prodotti, diversi dal nuovo smartphone. Non a caso, nelle ultime ore sono tanti i leaker che sostengono di essere a conoscenza dei piani di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il grande giorno di12 è sempre più vicino. Dopo tutta una serie di indiscrezioni e voci di corridoio incontrollate,ha infatti fissato il suo prossimo appuntamento in streaming,ndo a stampa, addetti ai lavori e semplici appassionati che il 13sarà il momento della verità. E se è vero che il grande protagonista sarà il prossimo melafonino, assieme a tutte le sue varianti – di cui vi abbiamo parlato in modo approfondito in questo articolo dedicato -, allo stesso modo è assai probabile che il gigante di Cupertino metterà sul piatto nella stessa occasione altri prodotti, diversi dalsmartphone. Non a caso, nelle ultime ore sono tanti i leaker che sostengono di essere a conoscenza dei piani di ...

