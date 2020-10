Mini Lockdown a Latina | misure di emergenza per il picco di contagi

rtl1025 : ?? Mini #lockdown nella provincia di #Latina per 14 giorni. Il presidente della regione Lazio ha firmato l'ordinanza… - eziomauro : Coronavirus, mini lockdown a Latina: bar e ristoranti chiusi a mezzanotte. Feste e cerimonie conti… - SkyTG24 : Coronavirus, mini lockdown nella provincia Latina per 14 giorni - naturalfoodwine : RT @ImolaOggi: Si comincia. Covid, Zingaretti: mini lockdown di 14 giorni nella provincia di Latina - markgmm : RT @eziomauro: Coronavirus, mini lockdown a Latina: bar e ristoranti chiusi a mezzanotte. Feste e cerimonie conti… -

Ultime Notizie dalla rete : Mini Lockdown

Un sub 32enne è morto durante un'immersione nelle acque di Sarroch, in provincia di Cagliari. Fatale un malore occorso mentre pescava con un amico.È indispensabile, in questa fase, rispettare queste regole che non vogliono minimamente essere punitive, ma di prevenzione per evitare ulteriori e più gravose limitazioni sull’intera provincia” – ...