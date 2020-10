LIVE – Gubbio-Arezzo 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone B DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Alle 20:45 di giovedì 8 ottobrescenderanno in campo in occasione della terza giornata delB diC. Tutto pronto per questo match che vedrà le due squadre in campo con l’obiettivo dei tre punti. Sportface.it vi offrirà unaaggiornata in tempo reale a partire dal fischio d’inizio. Quale sarà l’esito del match? Scopriamolo insieme. FORMAZIONI UFFICIALI: Cucchietti; Uggè, Signorini, Formiconi; De Silvestro, Oukhadda, Malaccari, Sainz Maza, Migliorelli; Pasquato, Pellegrini.: Tarolli, Baldan, Cipolletta, Mosti, Luciani, Foglia, Bortoletti, Nader, Merola, Cutolo, Pesenti. AGGIORNA LA0-0 20:35 ...