Lippi | “Juventus-Napoli non sia un precedente Chiesa è un grande colpo”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Aumentano i casi di positività al Coronavirus anche nel calcio italiano. La situazione è davvero preoccupante. Marcelloha commentato questo momento così complicato ai microfoni di Sky Sport: "Nessuno si aspettava questo peggioramento del numero dei positivi. E' molto difficile adesso, ma se abbiamo iniziato con un protocollo accettato da tutti, dobbiamo andare avanti in questo modo. Sono curioso di come la giustizia sportiva deciderà in merito alla gara tra Juventus e, non si può creare un".ITALIAsi sofferma sulla Nazionale italiana reduce dalla vittoria contro la Moldavia: "Il lavoro di Mancini è stato splendido, ha cominciato a convocare i giocatori giovani ancor prima che facessero il loro debutto in prima squadra. Fa un bel calcio, propositivo. ...