Lasciami andare, recensione: il thriller con Stefano Accorsi in una Venezia paranormale (Di giovedì 8 ottobre 2020) La recensione di Lasciami andare, thriller di Stefano Mordini che si immerge nelle acque scure di una Venezia paranormale, in cui il senso di colpa fa affondare i protagonisti Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa e Serena Rossi. Non poteva esserci città più adatta di Venezia a fare da set per il nuovo film di Stefano Mordini: ispirato al romanzo di Christopher Coake Sei tornato (pubblicato nel 2012), il thriller con venature paranormali, che ha chiuso la 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, racconta una dimensione cupa dell'animo umano: quel groviglio di rimpianti e autoflagellazione che deriva dal senso di colpa. Non possiamo non partire quindi dai ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020) LadidiMordini che si immerge nelle acque scure di una, in cui il senso di colpa fa affondare i protagonisti, Valeria Golino, Maya Sansa e Serena Rossi. Non poteva esserci città più adatta dia fare da set per il nuovo film diMordini: ispirato al romanzo di Christopher Coake Sei tornato (pubblicato nel 2012), ilcon venature paranormali, che ha chiuso la 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, racconta una dimensione cupa dell'animo umano: quel groviglio di rimpianti e autoflagellazione che deriva dal senso di colpa. Non possiamo non partire quindi dai ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Lasciami andare, recensione: il thriller con Stefano Accorsi in una Venezia paranormale… - _lallero_serena : Spoiler di chi verrà con me al cinema a vedere Lasciami Andare: Nessuno, proprio nessuno, ma proprio proprio nessu… - CinemApp_Cinema : L'attore di 'Lasciami andare' protagonista del magazine di @raimovie: appuntamento mercoledì 7 ottobre alle 23.20.… - mira_lovely_ : RT @CannovaV: Se non stringi forte, lasciami andare. Di mezze cose e accenni non so che farmene. - emanuela_alviti : RT @CannovaV: Se non stringi forte, lasciami andare. Di mezze cose e accenni non so che farmene. -

Ultime Notizie dalla rete : Lasciami andare Lasciami andare IdeaWebTv Stefano Accorsi: «La mia Venezia piena d’amore e di fantasmi»

L'attore è il protagonista di "Lasciami andare", un emozionante “thriller soprannaturale” che arriva nei cinema ...

Lasciami andare

Marco e Anita scoprono di aspettare un figlio. Finalmente un raggio di luce nella vita di Marco, messa duramente alla prova dal dolore per la scomparsa di Leo, il suo primogenito avuto con la prima mo ...

L'attore è il protagonista di "Lasciami andare", un emozionante “thriller soprannaturale” che arriva nei cinema ...Marco e Anita scoprono di aspettare un figlio. Finalmente un raggio di luce nella vita di Marco, messa duramente alla prova dal dolore per la scomparsa di Leo, il suo primogenito avuto con la prima mo ...