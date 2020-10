Juventus | Frabotta promosso | sarà lui il vice Alex Sandro

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Laha chiuso il calciomercato senza il famoso botto last minute relativo all’acquisto di un esterno sinistro, in grado di assumere il ruolo di. Nelle ultime ore, si vociferava di un possibile passaggio dal Chelsea alla Vecchia Signora di Emerson Palmieri oppure di Marcos Alonso. Tuttavia, non vi sarebbero stati i tempi tecnici per definire almeno una delle due operazioni, ragion per cui lasi sarebbe accontentata di terminare la campagna acquisti con il botto Chiesa concretizzatosi nel pomeriggio di lunedì. A questo punto, con l’addio del jolly De Sciglio, chi si alternerà condurante tutto l’arco della stagione? LEGGI ANCHE: Calciomercato, Paratici guarda ...