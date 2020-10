Giro d’Italia, a Matera trionfa Demare. Almeida conserva la Maglia Rosa (Di giovedì 8 ottobre 2020) La sesta tappa del Giro d’Italia ad Arnaud Demare. Matthews e Felline subito dietro. Almeida in Maglia Rosa. Matera – Volata sontuosa di Arnaud Demare nella sesta tappa del Giro d’Italia. Il francese ha preceduto sul traguardo di Matera Michael Matthews e Fabio Felline. In chiave italiana nella top ten anche Davide Cimolai (5°), Andrea Vendrame (6°), Enrico Battaglin (9°). Almeida in Maglia Rosa – Nessuno stravolgimento in classifica generale con Joao Almeida che è riuscito a conservare la Maglia Rosa. Le dichiarazioni Secondo successo in questa Corsa ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 ottobre 2020) La sesta tappa deld’Italia ad Arnaud. Matthews e Felline subito dietro.in– Volata sontuosa di Arnaudnella sesta tappa deld’Italia. Il francese ha preceduto sul traguardo diMichael Matthews e Fabio Felline. In chiave italiana nella top ten anche Davide Cimolai (5°), Andrea Vendrame (6°), Enrico Battaglin (9°).in– Nessuno stravolgimento in classifica generale con Joaoche è riuscito are la. Le dichiarazioni Secondo successo in questa Corsa ...

