Ecco come la pandemia ha cambiato le nostre abitudini di acquisto (Di giovedì 8 ottobre 2020) La pandemia ha cambiato il nostro modo di rapportarci col mondo che ci circonda. Intrattenimento, shopping, spettacoli, informazione. Più della metà di chi ha preso parte al sondaggio asserisce di avere notizie, intrattenersi e acquistare su internet. Questi gli effetti dell’epidemia sulla vita di tutti noi. Aumentati, dunque, gli acquisti online, ma spendendo meno. Nove i Paesi industrializzati interpellati, nel sondaggio della Netcomm Suisse eCommerce Association. Secondo i dati, la media di frequenza di acquisti on-line è di una volta ogni due mesi, per più del 10% dei facenti parte al sondaggio. La spesa mensile è però diminuita, poiché sono state rinviate le grandi spese. In crisi i settori dei viaggi, della moda, dei mobili. Più acquisti online, dunque, ma per beni meno ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Lahail nostro modo di rapportarci col mondo che ci circonda. Intrattenimento, shopping, spettacoli, informazione. Più della metà di chi ha preso parte al sondaggio asserisce di avere notizie, intrattenersi e acquistare su internet. Questi gli effetti dell’epidemia sulla vita di tutti noi. Aumentati, dunque, gli acquisti online, ma spendendo meno. Nove i Paesi industrializzati interpellati, nel sondaggio della Netcomm Suisse eCommerce Association. Secondo i dati, la media di frequenza di acquisti on-line è di una volta ogni due mesi, per più del 10% dei facenti parte al sondaggio. La spesa mensile è però diminuita, poiché sono state rinviate le grandi spese. In crisi i settori dei viaggi, della moda, dei mobili. Più acquisti online, dunque, ma per beni meno ...

TizianaFerrario : #Trump torna alla Casa Bianca senza mascherina e sminuisce la pericolosità del #Covid_19. Ecco come si comporta un… - CatalfoNunzia : Il #FondoNuoveCompetenze apre la strada alla rigenerazione del tessuto produttivo attraverso un primo grande invest… - Mov5Stelle : L'app #Immuni in 4 mesi ha superato i 7 milioni di download. Un dato incoraggiante che ci deve far continuare in qu… - lanuovacalabria : Cropani, parla il figlio del positivo rientrato dalla Francia: 'Basta false notizie: ecco com'è andata' (VIDEO)… - coditalianews : BLACK OPS COLD WAR ITA: Ecco come saranno distribuiti i nuovi contenuti durante il primo weekend di Beta ??? • Oggi:… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come ECCO COME POTREBBERO ESSERE LE CASE SULLA LUNA Archiportale.com Nvidia: GeForce RTX 3080 20GB e RTX 3070 16GB arrivano a dicembre?

08 OTT Netcomm Forum Live: ecco come sono cambiate le abitudini di acquisto con il lockdown 08 OTT Kaspersky migra il sistema di voto Polys sulla blockchain del framework Exonum 08 OTT L'Europa alla ...

Coronavirus in Toscana i nuovi casi sono 339 ma nessun decesso. Ecco la distribuzione geografica

Sono 162, quindi, i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 127 nella Nord Ovest, 50 nella Sud est. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non ...

08 OTT Netcomm Forum Live: ecco come sono cambiate le abitudini di acquisto con il lockdown 08 OTT Kaspersky migra il sistema di voto Polys sulla blockchain del framework Exonum 08 OTT L'Europa alla ...Sono 162, quindi, i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 127 nella Nord Ovest, 50 nella Sud est. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non ...