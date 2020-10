Debutto e gol, è l'Italia di Caputo (Di giovedì 8 ottobre 2020) A 33 anni l'attaccante segna la sua prima rete in Nazionale. Gli azzurri battono 6-0 la Moldavia in amichevole Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) A 33 anni l'attaccante segna la sua prima rete in Nazionale. Gli azzurri battono 6-0 la Moldavia in amichevole

Cade quindi il Rimini dopo aver battuto 2-0 al debutto il Forlì: tutti i gol nella ripresa. Sul campo di Massa, viareggini avanti al 20’ st con Doveri e al 29’ st con un rigore di Guidi, poi solo allo ...

Gol, spettacolo e la conferma che molte delle alternative azzurre _ guai a chiamarle riserve dalle parti del ct _ sono a livello degli attuali titolari. La goleada con la Moldavia è dunque molto più ...

