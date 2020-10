Crash Bandicoot e Spyro | dalla loro fusione nasceSprash Dragdicoot!

Crash Bandicoot e Spyro: dalla loro fusione nasce...Sprash Dragdicoot! (Di giovedì 8 ottobre 2020) Crash Bandicoot e Spyro hanno segnato l'infanzia di moltissimi giocatori che hanno sempre sperato in una sorta di mashup dedicato ai due eroi delle serie iconiche. Ebbene, qualcuno ha proprio preso in parola il termine "unione" creando un personaggio unico dalla fusione dei due, dando vita al bizzarro Sprash Dradgicoot!L'idea è stata pubblicata su Twitter da Nichloas Kole, character designer ed illustratore che ha lavorato sia a Crash Bandicoot 4: It's About Time che sulla serie di Spyro. Ovviamente ha ricevuto moltissimi commenti positivi e tanti fan sperano che questo possa essere da apripista per un eventuale personaggio per un nuovo gioco.Inoltre il post è stato inondato da moltissime fanart di giocatori che avevano avuto più o ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 ottobre 2020)hanno segnato l'infanzia di moltissimi giocatori che hanno sempre sperato in una sorta di mashup dedicato ai due eroi delle serie iconiche. Ebbene, qualcuno ha proprio preso in parola il termine "unione" creando un personaggio unicodei due, dando vita al bizzarro Sprash Dradgicoot!L'idea è stata pubblicata su Twitter da Nichloas Kole, character designer ed illustratore che ha lavorato sia a4: It's About Time che sulla serie di. Ovviamente ha ricevuto moltissimi commenti positivi e tanti fan sperano che questo possa essere da apripista per un eventuale personaggio per un nuovo gioco.Inoltre il post è stato inondato da moltissime fanart di giocatori che avevano avuto più o ...

