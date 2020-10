Che cos’è l’associazione Alba dorata (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Popolare Associazione Alba dorata (in greco : Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή Laikos Syndesmos – Chryssi Avgi ) è un movimento estremista di destra nella politica greca ed è guidato da Nikolaos Michaloliakos. Gli studiosi e i media hanno descritto questo partito come neonazista e fascista ma il gruppo rifiuta queste etichette. I membri hanno espresso ammirazione per l’ex leader greco Ioannis Metaxas , che governò la Grecia dal 1936 fino al 1941. Essi hanno anche fatto uso del simbolismo nazista e hanno elogiato figure della Germania nazista del passato. Secondo le fonti accademiche il gruppo è razzista e xenofobo. Michaloliakos ha iniziato le fondamenta di quello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Popolare Associazione(in greco : Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή Laikos Syndesmos – Chryssi Avgi ) è un movimento estremista di destra nella politica greca ed è guidato da Nikolaos Michaloliakos. Gli studiosi e i media hanno descritto questo partito come neonazista e fascista ma il gruppo rifiuta queste etichette. I membri hanno espresso ammirazione per l’ex leader greco Ioannis Metaxas , che governò la Grecia dal 1936 fino al 1941. Essi hanno anche fatto uso del simbolismo nazista e hanno elogiato figure della Germania nazista del passato. Secondo le fonti accademiche il gruppo è razzista e xenofobo. Michaloliakos ha iniziato le fondamenta di quello ...

