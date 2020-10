Borsa di New York prosegue positiva con speranze su pacchetto aiuti (Di giovedì 8 ottobre 2020) (TeleBorsa) – Wall Street prosegue in rialzo, sulla speranza che l’apertura di Trump possa sbloccare il pacchetto di stimoli in stallo al Congresso. Il Dow Jones sale dello 0,30% a 28.389 punti; sulla stessa linea l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,60%, portandosi a 3.440 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,29%); come pure, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,5%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+2,42%), utilities (+1,60%) e finanziario (+0,99%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, IBM (+4,94%), Exxon Mobil (+4,19%), American Express (+2,11%) e Goldman Sachs (+1,65%). Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano NetApp (+3,72%), Mylan (+3,05%), Micron Technology (+2,85%) e Western ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Tele) – Wall Streetin rialzo, sulla speranza che l’apertura di Trump possa sbloccare ildi stimoli in stallo al Congresso. Il Dow Jones sale dello 0,30% a 28.389 punti; sulla stessa linea l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,60%, portandosi a 3.440 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,29%); come pure, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,5%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+2,42%), utilities (+1,60%) e finanziario (+0,99%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, IBM (+4,94%), Exxon Mobil (+4,19%), American Express (+2,11%) e Goldman Sachs (+1,65%). Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano NetApp (+3,72%), Mylan (+3,05%), Micron Technology (+2,85%) e Western ...

BrignoliLucio : la Borsa di New York segna incrementi per la Silicon Valley attorno al 30%, con punte per Amazon del 50%. Una sola… - zazoomblog : In forte rialzo la Borsa di New York - #forte #rialzo #Borsa - arrivareprimo : Collezione Borse Kate Spade New York: la borsa per ogni occasione - infoiteconomia : La Borsa di New York si infiamma su pachetto stimoli eTrump - infoiteconomia : In forte rialzo la Borsa di New York -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa New Borsa di New York prosegue positiva con speranze su pacchetto aiuti Teleborsa Borsa di New York prosegue positiva con speranze su pacchetto aiuti

Wall Street prosegue in rialzo, sulla speranza che l'apertura di Trump possa sbloccare il pacchetto di stimoli in stallo al Congresso.

Pirelli e Mediobanca regine di Borsa

Wall Street spinge al rialzo anche le Borse europee - A Piazza Affari sono Pirelli e Mediobanca tirare la volata - Bene anche Saipem e Banco Bpm - Vendite su Moncler, Diasorin, Ferrari e Atlantia.

Wall Street prosegue in rialzo, sulla speranza che l'apertura di Trump possa sbloccare il pacchetto di stimoli in stallo al Congresso.Wall Street spinge al rialzo anche le Borse europee - A Piazza Affari sono Pirelli e Mediobanca tirare la volata - Bene anche Saipem e Banco Bpm - Vendite su Moncler, Diasorin, Ferrari e Atlantia.