Bonus Pc e Internet: le risposte ai dubbi di Infratel (Di giovedì 8 ottobre 2020) Molte sono le domande che i cittadini si stanno ponendo sul Bonus Internet e Pc. Soprattutto i dubbi ci sono per quanto riguarda la domanda da presentare per la fruizione del voucher e su come poterlo spendere. Bonus Internet e Pc le FAQ Innanzitutto Infratel precisa che la fase I del Bonus sarà dedicata alle famiglie con Isee inferiore a 20mila euro. Il Bonus consiste in uno sconto sul canone di abbonamento per Internet ma solo in caso di nuove attivazioni (o di passaggio da connessione inferiore a 30megabit al secondo a connessione veloce). Per quanto riguarda il contributo per l’acquisto di un pc o un tablet esso è subordinato all’attivazione della connessione ... Leggi su pensioniefisco (Di giovedì 8 ottobre 2020) Molte sono le domande che i cittadini si stanno ponendo sule Pc. Soprattutto ici sono per quanto riguarda la domanda da presentare per la fruizione del voucher e su come poterlo spendere.e Pc le FAQ Innanzituttoprecisa che la fase I delsarà dedicata alle famiglie con Isee inferiore a 20mila euro. Ilconsiste in uno sconto sul canone di abbonamento perma solo in caso di nuove attivazioni (o di passaggio da connessione inferiore a 30megabit al secondo a connessione veloce). Per quanto riguarda il contributo per l’acquisto di un pc o un tablet esso è subordinato all’attivazione della connessione ...

ultima_ora : RT @ultimenotizie: Le famiglie con un ISEE inferiore a 20mila euro potranno richiedere il bonus da 500 euro per pagare l’utenza Internet co… - ComparaSemplice : #BONUSinternet & #BONUSpc: dal documento #infratel traspare che i #voucherInternet e PC saranno disponibili a parti… - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Bonus pc ed internet da 500 euro: ecco il modulo per la domanda SCARICA PDF - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Bonus pc ed internet da 500 euro: ecco il modulo per la domanda SCARICA PDF - quotidianodirg : Bonus pc ed internet da 500 euro: ecco il modulo per la domanda SCARICA PDF -