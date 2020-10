Speranza e Alberto, pubblico sconvolto: lui “supera il limite” con Nunzia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prosegue il percorso di Speranza e Alberto a Temptation Island 2020. Le scelte prese da questa coppia stanno lasciando senza parole i telespettatori, che sui social commentano durante la diretta. In particolare, ad avere la disapprovazione del pubblico di Canale 5 è il 32enne campano. Quest’ultimo sembra aver ormai avviato una vera e propria frequentazione … L'articolo Speranza e Alberto, pubblico sconvolto: lui “supera il limite” con Nunzia proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prosegue il percorso dia Temptation Island 2020. Le scelte prese da questa coppia stanno lasciando senza parole i telespettatori, che sui social commentano durante la diretta. In particolare, ad avere la disapprovazione deldi Canale 5 è il 32enne campano. Quest’ultimo sembra aver ormai avviato una vera e propria frequentazione … L'articolo: lui “supera il limite” conproviene da Gossip e Tv.

Notiziedi_it : Temptation Island 2020: Alberto bacia la single Nunzia? La fidanzata Speranza “che schifo” | Video Witty Tv - zazoomblog : Temptation Island: Speranza prende un’importante decisione su Alberto - #Temptation #Island: #Speranza #prende - fanpage : “Mi manca l’aria”: nemmeno Alberto vicino al bacio con Nunzia basta a spingere Speranza a lasciarlo… - MaPtiVa : @SickDenny Non è sinonimo di possessione ma al massimo una minaccia, ovviamente in senso IRONICO (non sia mai si ca… - giada_atzeni : RT @Martola__: Alberto ha già lasciato speranza da anni, il problema è che non gliel’ha mai detto #TemptationIsland -