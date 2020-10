Spari a Ponticelli | 23enne residente in zona è in fin di vita

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –in via Fratelli Grimm, davanti al bar Royal. Sul posto sono i carabinieri. In fin diun ragazzo di 23 anniin, Raffaele Cardone: è in fin di. L'articoloinè in fin diproviene da Anteprima24.it.

Il Mattino

Spari, poco fa, a Ponticelli in via Fratelli Grimm, davanti al bar Royal. Sul posto sono i carabinieri. In fin di vita un ragazzo di 23 anni residente in zona, Raffaele Cardone. In ...NAPOLI - Un giovane di 23 anni è stato ferito in maniera grave con colpi d'arma da fuoco nel quartiere di Ponticelli alla periferia di Napoli. Secondo le prime notizie dei carabinieri, il giovane si t ...