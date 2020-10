Silvio Berlusconi sta meglio: va al ricevimento per il matrimonio del figlio Luigi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Francesca Galici Dopo il doppio tampone negativo, Silvio Berlusconi ha potuto partecipare alla ristretta cena di famiglia per il matrimonio del figlio Luigi Silvio Berlusconi è guarito dal Covid. Dopo i due tamponi negativi, l'ex premier ha ufficialmente sconfitto la malattia e ha potuto partecipare alle celebrazioni per il matrimonio di suo figlio Luigi. Il leader di Forza italia - ancora in convalescenza - ha scelto di prendere parte al piccolo rinfresco familiare ma non alla funzione religiosa. Il decorso sanitario di Silvio Berlusconi è durato oltre un mese, da quando ha ricevuto il primo esito positivo del tampone per il Covid. Solo due giorni dopo, il ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Francesca Galici Dopo il doppio tampone negativo,ha potuto partecipare alla ristretta cena di famiglia per ildelè guarito dal Covid. Dopo i due tamponi negativi, l'ex premier ha ufficialmente sconfitto la malattia e ha potuto partecipare alle celebrazioni per ildi suo. Il leader di Forza italia - ancora in convalescenza - ha scelto di prendere parte al piccolo rinfresco familiare ma non alla funzione religiosa. Il decorso sanitario diè durato oltre un mese, da quando ha ricevuto il primo esito positivo del tampone per il Covid. Solo due giorni dopo, il ...

