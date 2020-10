Serie C 2020/2021, Ternana e Palermo non vanno oltre lo 0-0 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il match della terza giornata del girone C di Serie C 2020/2021 fra Ternana e Palermo termina a reti bianche. Seconda battuta d’arresto per la formazione di Gallo che, dopo il pareggio con la Viterbese e la vittoria con la Paganese, perde due punti preziosi e scende al secondo posto in classifica. Il Palermo, reduce dalla sconfitta sul campo del Teramo, continua ad essere costretto a rincorrere ed è fermo a un punto. PRIMO TEMPO – Nel primo tempo la prima potenziale occasione è dei rosanero con Saraniti che crossa al centro per Rauti, ma l’attaccante per un soffio non arriva sulla sfera. Sale il pressing della Ternana che inizia a prendere il pallino del gioco e al 16′ Vantaggiato va vicino al gol del vantaggio, ma Pelagotti si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il match della terza giornata del girone C difratermina a reti bianche. Seconda battuta d’arresto per la formazione di Gallo che, dopo il pareggio con la Viterbese e la vittoria con la Paganese, perde due punti preziosi e scende al secondo posto in classifica. Il, reduce dalla sconfitta sul campo del Teramo, continua ad essere costretto a rincorrere ed è fermo a un punto. PRIMO TEMPO – Nel primo tempo la prima potenziale occasione è dei rosanero con Saraniti che crossa al centro per Rauti, ma l’attaccante per un soffio non arriva sulla sfera. Sale il pressing dellache inizia a prendere il pallino del gioco e al 16′ Vantaggiato va vicino al gol del vantaggio, ma Pelagotti si ...

Gazzetta_it : #Pecoraro, #InterJuve e il mancato rosso a Pjanic: “Mi negarono gli audio tra Orsato e Var” - Gazzetta_it : Giallo #Bastoni: da negativo a positivo al #covid in 24 ore. domattina un nuovo test - repubblica : Juventus, la bolla si è sgonfiata: segnalati in procura i giocatori volati all'estero - Gazzetta_it : Il figlio d'arte #Portanova ha convinto la Juve. E #Pirlo non ha paura di lanciare i giovani - sportface2016 : #SerieC 2020/2021, il match tra #Ternana e #Palermo termina a reti bianche -