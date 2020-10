Serena e Davide: l’epilogo che tutti aspettavano a Temptation Island (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Serena e Davide, l’epilogo che tutti aspettavano davanti al falò di confronto nel villaggio di Temptation Island 2020. Falò di confronto tra Davide e Serena nel villaggio di Temptation Island 2020. Il fidanzato, molto geloso della fidanzata, dopo aver visto diversi filmati riguardanti la permanenza della propria donna nel villaggio in cui si è divertita … L'articolo Serena e Davide: l’epilogo che tutti aspettavano a Temptation Island è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 7 ottobre 2020), l’epilogo chedavanti al falò di confronto nel villaggio di2020. Falò di confronto tranel villaggio di2020. Il fidanzato, molto geloso della fidanzata, dopo aver visto diversi filmati riguardanti la permanenza della propria donna nel villaggio in cui si è divertita … L'articolo: l’epilogo cheè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

S4r3tt41 : RT @ValeriaPalmie11: Dopo tutto quello che ha fatto Davide, Serena lo abbraccia. Tutti noi: #TemptationIsland - amorcaecvs : RT @chiaratat: Cacciate Franceska dalla casa del #GFVIP. Serena esce da #TemptationIsland con Davide. BASTA, anche per noi c'è un limite d… - VicolodelleNews : #TempationIsland #Serena e #Davide sono usciti insieme ve lo aspettavate? - chiarahoran18 : Serena, Davide avete assolutamente bisogno di questo organo, chiamato Cervello #TemptationIsland - Biancaccia : No dai. No. Dai. Davide non la ritiene all’altezza, è prevaricatore e possessivo, Serena è una gnocca pazzesca, non… -