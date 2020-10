“Non la riconosco più”. Walter Zenga e la moglie, è lui stesso a confermare dopo 14 anni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Walter Zenga, la brutta notizia arriva solo oggi. L’ ex portiere dell’Inter non è più riuscito a trattenere il ‘segreto’ che ormai stava diventando una certezza per molti fan già da diverso tempo. C’è chi ha sperato fino all’ultimo che si potesse trattare di un ‘falso allarme’ e invece l’ex portiere ha confermato tutto tramite il suo profilo Instagram. dopo 14 anni trascorsi insieme, ecco il capolinea. Un messaggio molto lungo che nessuno si sarebbe mai aspettato, dove Walter Zenga racconta del divorzio dalla moglie, Raluca Rebedea: “Quello che è apparso negli ultimi giorni sui media, sul divorzio della famiglia Zenga, è vero! Non volevo che io e mia ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020), la brutta notizia arriva solo oggi. L’ ex portiere dell’Inter non è più riuscito a trattenere il ‘segreto’ che ormai stava diventando una certezza per molti fan già da diverso tempo. C’è chi ha sperato fino all’ultimo che si potesse trattare di un ‘falso allarme’ e invece l’ex portiere ha confermato tutto tramite il suo profilo Instagram.14trascorsi insieme, ecco il capolinea. Un messaggio molto lungo che nessuno si sarebbe mai aspettato, doveracconta del divorzio dalla, Raluca Rebedea: “Quello che è apparso negli ultimi giorni sui media, sul divorzio della famiglia, è vero! Non volevo che io e mia ...

Adnkronos : #Zenga annuncia il divorzio dalla moglie: 'Non la riconosco più' - zazoomblog : Walter Zenga è finita con la moglie: “Non la riconosco più” - #Walter #Zenga #finita #moglie: - almightygio_ : RT @bexchwoodcafe: io litigo con la gente su among us se mi fottono il viola perché senza il mio colore non gioco altrimenti non mi riconos… - palermomaniait : Walter Zenga annuncia il divorzio dalla moglie su Instagram: ''Non la riconosco più'' - - Triplete12 : RT @ilmessaggeroit: Zenga divorzia dalla moglie: «Dopo 14 anni di matrimonio non la riconosco più» -

Ultime Notizie dalla rete : “Non riconosco Infiammazione silente, sovrappeso e incremento delle patologie Fortune Italia