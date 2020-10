Nazionale U 21: due positivi. Inter in allarme per Bastoni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il giocatore è uno dei due positivi della Nazionale degli Azzurrini La domanda che si stanno ponendo molti era se fosse davvero necessario dare spazio, in un momento così, alle Nazionali di calcio, che, inevitabilmente comportano ulteriori spostamenti. Nell’Under 21 italiana ci sono intanto due positivi Bastoni (difensore dell’Inter) e Carnesecchi (portiere dell’Atalanta), attualmente asintomatici: entrambi erano risultati negativi al tampone di domenica e positivi a quello di ieri 6 ottobre. View this post on Instagram #Under21 #Azzurrini in ritiro a #Tirrenia. #Lovato infortunato, #Nicolato convoca #Tripaldelli Doppio impegno di qualificazione #U21EURO: venerdì a Reykjavik con l’Islanda, martedì 13 ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il giocatore è uno dei duedelladegli Azzurrini La domanda che si stanno ponendo molti era se fosse davvero necessario dare spazio, in un momento così, alle Nazionali di calcio, che, inevitabilmente comportano ulteriori spostamenti. Nell’Under 21 italiana ci sono intanto due(difensore dell’) e Carnesecchi (portiere dell’Atalanta), attualmente asintomatici: entrambi erano risultati negativi al tampone di domenica ea quello di ieri 6 ottobre. View this post on Instagram #Under21 #Azzurrini in ritiro a #Tirrenia. #Lovato infortunato, #Nicolato convoca #Tripaldelli Doppio impegno di qualificazione #U21EURO: venerdì a Reykjavik con l’Islanda, martedì 13 ...

