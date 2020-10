Mascherina obbligatoria (quasi) per tutti: chi è esonerato (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Coronavirus, chi non deve indossare la Mascherina: bambini, sportivi e persone con disabilità non compatibili con l’uso del dispositivo. ROMA – Coronavirus, ecco chi non deve indossare la Mascherina. Nella bozza del dpcm, come riportato dall’Ansa, il Governo ha inserito l’obbligo di portare con sé il dispositivo di protezione e indossarlo quando si incontra una persona o si è in una zona di movida. Nel decreto, però, sono state inserite anche alcune eccezioni: bambini al di sotto dei sei anni, persone con disabilità non compatibili con l’uso della Mascherina e chi fa attività motorie. Coronavirus, quando non si deve indossare la Mascherina Portare con sé la Mascherina e indossarla nei luoghi più affollati ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Coronavirus, chi non deve indossare la: bambini, sportivi e persone con disabilità non compatibili con l’uso del dispositivo. ROMA – Coronavirus, ecco chi non deve indossare la. Nella bozza del dpcm, come riportato dall’Ansa, il Governo ha inserito l’obbligo di portare con sé il dispositivo di protezione e indossarlo quando si incontra una persona o si è in una zona di movida. Nel decreto, però, sono state inserite anche alcune eccezioni: bambini al di sotto dei sei anni, persone con disabilità non compatibili con l’uso dellae chi fa attività motorie. Coronavirus, quando non si deve indossare laPortare con sé lae indossarla nei luoghi più affollati ...

GiovanniToti : Invece di mettere la mascherina obbligatoria ovunque nel Paese, aumentiamo i controlli nei luoghi in cui dobbiamo i… - ValeNappi : Sono l'unica di sinistra contro la #mascherina obbligatoria? - GiovanniToti : In #Liguria c’è l’obbligo di mascherina anche nei luoghi all’aperto solo dove abbiamo ritenuto opportuno. Metterla… - Lucio_freni : @sensocritico2 @EnricoCrolla @perchetendenza La #mascherina obbligatoria per strada è un'emerita idiozia. Se la imp… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Conte vuole imporre la mascherina all'aperto in tutta Italia il prima possibile con un decreto-cornice o un Dpcm-ponte htt… -