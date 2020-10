Luigi Berlusconi convola a nozze con Federica Fumagalli (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Oggi Luigi Berlusconi, il figlio più piccolo di Silvio, convola a nozze con Federica Fumagalli. La cerimonia si terrà a Milano in forma strettamente privata Luigi Berlusconi, il figlio più piccolo dell’ex premier, convola a nozze con la sua fidanzata storica Federica Fumagalli. La cerimonia si terrà oggi in chiesa a Milano in forma strettamente privata, anche se, le pubblicazioni sono online da agosto. I due si dovevano sposare quest’estate ma a causa del Coronavirus il matrimonio è stato rimandato ad ottobre. Silvio Berlusconi non sarà presente alla cerimonia perchè è in attesa dell’esito del ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Oggi, il figlio più piccolo di Silvio,con. La cerimonia si terrà a Milano in forma strettamente privata, il figlio più piccolo dell’ex premier,con la sua fidanzata storica. La cerimonia si terrà oggi in chiesa a Milano in forma strettamente privata, anche se, le pubblicazioni sono online da agosto. I due si dovevano sposare quest’estate ma a causa del Coronavirus il matrimonio è stato rimandato ad ottobre. Silvionon sarà presente alla cerimonia perchè è in attesa dell’esito del ...

Corriere : ?? Per Berlusconi primo tampone negativo - ilriformista : #Berlusconi negativo al tampone per il #Coronavirus: potrebbe partecipare alle nozze del figlio Luigi - occhio_notizie : #Berlusconi potrebbe essere presente al ricevimento del matrimonio del figlio Luigi - NewsMondo1 : Coronavirus, tampone negativo per Berlusconi. Potrebbe partecipare alle nozze del figlio Luigi… - Notiziedi_it : Covid, Berlusconi negativo al tampone: forse oggi va alle nozze del figlio Luigi -