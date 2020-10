L’opera di Wright agli Uffizi | tra storia e analisi filosofica

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’opera di Josephof Derby, “Esperimento”, presa in prestito dalla National Gallery di Londra, sarà espostafino al 24 gennaio 2021. Il tema principale della tela sono le reazioni umane dinanzi alla ricerca scientifica. Nella tela, infatti, osserviamo l’esperimento, appunto, eseguito su di un uccello inserito in una pompa pneumatica. Nel dipinto, lo sperimentatore vuole dimostrare la morte dovuta ad atmosfere sotto-ossigenate: praticamente la morte per asfissia. Gli spettatori di questo triste avvenimento sono colti da diverse e contrastanti emozioni, che è possibile leggere sui loro volti. Stupore, tristezza, paura, meraviglia. La scena ha un mero significato allegorico, che vuole descrivere il rapporto dell’uomo settecentesco dinanzi al progresso della scienza. ...