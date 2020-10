"L'impennata di casi Covid di oggi ci porta verso lo scenario peggiore" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I 3.678 casi registrati oggi in Italia sono la conseguenza di “una crescita repentina”, che ci porta “verso lo scenario” peggiore che si delineava fino a pochi giorni fa. Lo rileva il fisico Giorgio Sestili, fondatore e fra i curatori della pagina Facebook “Coronavirus: Dati e analisi scientifiche”, che ha seguito l’andamento dell’epidemia fin dagli inizi. Si allontana quindi decisamente lo scenario più ottimista, quello di una stabilizzazione nel numero dei casi. “Siamo di fronte a crescita repentina dei casi”, ha detto Sestili all’ANSA. “Ci trovavamo già in una curva di crescita di tipo esponenziale, ma con un tempo di raddoppio dei ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I 3.678registratiin Italia sono la conseguenza di “una crescita repentina”, che ciloche si delineava fino a pochi giorni fa. Lo rileva il fisico Giorgio Sestili, fondatore e fra i curatori della pagina Facebook “Coronavirus: Dati e analisi scientifiche”, che ha seguito l’andamento dell’epidemia fin dagli inizi. Si allontana quindi decisamente lopiù ottimista, quello di una stabilizzazione nel numero dei. “Siamo di fronte a crescita repentina dei”, ha detto Sestili all’ANSA. “Ci trovavamo già in una curva di crescita di tipo esponenziale, ma con un tempo di raddoppio dei ...

